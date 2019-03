Si è tenuto al liceo Artistico “G.Manuppella” di Isernia il workshop “Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita). Vincitrice di un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la federazione ha dato ai giovani ragazzi tra i 18 e i 30 anni, le nozioni per operare in ambito sociale con nuovi linguaggi legati al settore del teatro. “L’obiettivo – ha spiegato Giulio Ustica, responsabile nazionale del progetto Fondamenta – è stato quello di fornire ai partecipanti delle competenze al fine di poter operare autonomamente nel teatro sociale. I giovani hanno avuto modo di confrontarsi con docenti qualificati e selezionati”. Il corso è stato articolato in tre moduli, due di carattere informativo/esperienziale e di didattica frontale, l’altro di ambito laboratoriale. I partecipanti hanno avuto modo di vivere un’esperienza pratica assieme agli alunni diversamente abili dell’istituto ospitante. Il progetto Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale”, si è concluso nell’aula magna del Liceo “Cuoco”, con un dibattito sul teatro sociale e il suo utilizzo nel mondo del volontariato. “È stato un momento decisivo – ha affermato Anna Maria Carella, delegata regionale della Fita – per trarre le conclusioni di quanto i giovani hanno vissuto in questi tre giorni, l’uso del teatro nell’ambito del disagio e un confronto con addetti ai lavori e non a riguardo”. Per i partecipanti non è stato richiesto nessun costo di partecipazione in quanto il progetto “Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale” è stato totalmente finanziato a seguito della vincita di un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato offerto anche vitto e alloggio ai partecipanti provenienti da oltre 30 km di distanza dalla sede del corso.