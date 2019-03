Blitz dei Carabinieri in un centro di accoglienza di Isernia: gli uomini dell’Arma hanno sequestrato circa 300 grammi di droga. Gli stupefacenti, destinati al mercato locale, sono stati posti sotto sequestro. Dei controlli effettuati nella struttura d’accoglienza sono state informate le autorità competenti. La posizione di alcuni ospiti del centro d’accoglienza è vaglio della magistratura. Non sono esclusi provvedimenti nei loro confronti, già nelle prossime ore. Il blitz conferma l’impegno dei Carabinieri nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Da mesi vengono tenute sotto costante controllo le principale “piazze” dello spaccio, come la zona della villa comunale e della stazione. Non è escluso che i militari siano arrivati a controllare la struttura d’accoglienza dopo aver tenuto sotto osservazione alcuni dei suoi ospiti.