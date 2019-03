Settimana della cultura e del benessere femminile, a Isernia incontro sull’endometriosi

Seminari di studio e incontri culturali: sono solo alcune delle attività organizzate a Isernia dall’associazione Promozione donna. Le iniziative vengono proposte durante tutto l’anno. Tra queste spicca la settimana della cultura e del benessere femminile, durante la quale vengono affrontate problematiche di carattere medico: quest’anno si è parlato di endometriosi. Se n’è discusso con Maria Lucia Gagliardi, dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia al Veneziale e con Paola Iuorio, direttore facente funzioni del reparto di anestesia, rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale di Isernia. Ma durante l’incontro sono stati messi in evidenza anche gli aspetti psicologici di una malattia considerata tabù. In realtà per ricevere aiuto è importante parlarne, come ha sottolineato la psicoterapeuta Giulia Capone. Al tempo stesso – ha detto ancora – anche le istituzioni devono fare di più, venendo incontro alle esigenze delle donne alle prese con questo problema.