Un appuntamento molto atteso quello organizzato a Palazzo San Francesco da Promozione Donna, l’associazione impegnata nella valorizzazione del ruolo femminile nella società contemporanea. Durante l’incontro di scena nella sala Raucci del Comune di Isernia sono state infatti premiate le donne dell’anno. Per l’edizione 2019 il riconoscimento per il settore cultura è stato assegnato ad Andreina Di Girolamo, musicista e scrittrice isernina, promotrice di numerosi eventi culturali e musicali in tutta la regione. Per l’impegno nel sociale il premio è stato assegnato a Leontina Lanciano, Garante Regionale dei diritti della persona, tra l’altro una delle ispiratrici nonché ex presidente dell’associazione. Per il settore sport è stata premiata la campionessa di Judo Maria Centracchio; ma il premio è stato ritirato dal papà Bernando, poiché impegnata all’estero a caccia dell’ennesima medaglia della sua già importante carriera. Per il settore imprenditoria, infine, il riconoscimento è stato consegnato a Veronica Testa, titolare dell’attività artigiana “La Cantina 1959”, una ragazza che il lavoro se lo è creato da nulla, dimostrato che con qualche idea originale e innovativa ci si può costruire un futuro anche in Molise.

Un altro incontro dedicato alle donne è stato organizzato alla biblioteca Michele Romano. Su iniziativa della sezione provinciale di Isernia della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, si è parlato della poesia resistente, focalizzando l’attenzione sulle donne e sul loro impegno civile nel ‘900.