Da oggi sarà più facile riqualificare immobili o le aree degradate dei nostri borghi. La Regione ha infatti dato il via libera al bando per assegnare fondi a quei comuni che intendono avviare progetti di restyling di aree abbandonate o di edifici di particolare pregio. La copertura finanziaria c’è: saranno infatti usati i soldi derivanti dalle sanzioni incassate per le violazioni delle norme ambientali e paesaggistiche, ha detto il promotore dell’iniziativa, l’assessore regionale all’Urbanistica e alla pianificazione territoriale Roberto Di Baggio. Per ogni comune è previsto un finanziamento massimo di 30mila euro. Un aiuto concreto soprattutto ai paesi più piccoli, che spesso – a causa dei conti in rosso – non possono neanche sognarsi di avviare progetti di riqualificazione urbana. Tra l’altro i requisiti richiesti sono alla portata di tutti.