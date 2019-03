E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri Forestali di Venafro per incendio boschivo colposo un giovane dell’hinterland isernino. Nei giorni scorsi, alle porte di Venafro, nel dare fuoco ad un cumulo di sterpaglie e potature, provenienti da un terreno di proprietà, ha innescato un pericoloso incendio che solo l’immediato intervento dei militari, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri di Venafro e dei Vigili del Fuoco di Isernia ha impedito che si estendesse ulteriormente.

Isernia. Abusi edilizi, i Carabinieri Forestali denunciano due persone

Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli dei Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare finalizzati a garantire il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. In tale ambito, i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno denunciato una coppia per aver realizzato su un terreno di loro proprietà, un garage in assenza del permesso per costruire e dell’autorizzazione sismica. L’ opera abusiva consiste in una struttura in blocchetti di tufo poggiato su piattaforma in cemento. Per la coppia è scattata quindi la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.