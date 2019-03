È ricoverata al Veneziale di Isernia la donna di 40 anni, originaria di Macchia d’Isernia, investita in serata sulla Statale 85, nel territorio di Roccaravindola, tra il centro commerciale I Melograni e il Maxi Cina. A dare l’allarme lo stesso conducente dell’auto che ha investito la donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provveduto a trasportarla al pronto soccorso di Isernia per essere sottoposta a una serie di accertamenti. La donna ha riportato vari traumi. Si parla anche di alcune fratture, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sulle cause dell’incidente indaga la Polizia stradale di Isernia, sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere informazioni. Sembra che la donna stesse attraversando la strada.