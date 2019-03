Ha fatto tappa a Isernia la campagna di Legambiente e della Confederazione Italiana Agricoltori promossa per far conoscere ai cittadini le grandi opportunità offerte dalla nascita del Parco Nazionale del Matese. Almeno sulla carta questo progetto è diventato finalmente realtà – è stato detto durante l’incontro organizzato alla sala gialle della provincia – ma ora è necessario accelerare l’iter: bisogna cioè istituire in tempi rapidi l’ente parco, così come previsto dalla legge di stabilità del 2018, ha detto Antonio Nicoletti, responsabile nazionale dell’ufficio aree protette di Legambiente. L’istituzione del Parco è destinata a portare diversi vantaggi all’economia dell’area matesina. Si avrà infatti l’opportunità di sfruttare dei canali preferenziali per accedere alle risorse comunitarie e per valorizzare le produzioni di qualità attraverso il logo del parco. Le potenzialità per frenare lo spopolamento ci sono tutte, ha sottolineato il professor Rossano Pazzagli, presidente del centro Aree interne appennino dell’Università del Molise.