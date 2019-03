Campobasso, lavori all’ex Ariston. Porogata al 13 marzo la chiusura di via Larino

Via Larino resterà chiusa al traffico per altri sei giorni. É quanto comunica Palazzo San Giorgio in un’ordinanza emessa questa mattina. A causa del vento forte e delle intemperie dei giorni scorsi che hanno provocato il crollo di calcinacci e pezzi di intonaco, la strada del centro storico era stata chiusa per consentire agli operai di mettere in sicurezza lo stabile in disuso da anni. La misura avrebbe dovuto avere una durata di tre giorni, precisamente dal 4 al 7 marzo, ma evidentemente non sufficiente a ripristinare la sicurezza dell’edificio. Intanto non mancano i disagi nella zona, dovuti anche alla scarsità di parcheggi per i residenti.

Il Comune inoltre informa che la ditta esecutrice dei lavori, provvederà all’apposizione della segnaletica e la circolazione veicolare nel tratto interessato ai lavori sarà resa a senso unico alternato, regolata da semafori mobili. La riapertura dell’arteria dovrebbe avvenire il prossimo 13 marzo.