Non ce l’ha fatta Antonio Sammarone, il motociclista di 44 anni, di Trivento, che dallo scorso 28 febbraio era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo l’incidente nella Galleria “Sella Venditto”, nei pressi dello svincolo di Sessano, sulla Trignina. Un frontale con una panda guidata da un uomo di 72 anni che, dalla ricostruzione, era finita sull’altra carreggiata dove viaggiava la moto. Le condizioni di Antonio Sammarone erano risultate gravi da subito, lesioni interne, tanto da essere trasferito dal Veneziale al Cardarelli. Dopo sei giorni il suo cuore ha cessato di battere. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità di Trivento, che ha sperato fino all’ultimo in un miglioramento per Antonio. Una persona sorridente, amante delle moto, qualche giorno prima dell’incidente aveva festeggiato il compleanno. Era sposato, aveva un figlio e un altro sta per nascere.

Rilievi e indagini della Polizia stradale di Isernia, giunta appena dopo l’incidente. Come da prassi si indaga per omicidio stradale.