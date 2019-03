Un riconoscimento che valorizza il senso più profondo di un servizio gratuito e dedicato agli ultimi. Suor Elvira Tutolo, 69 anni di Termoli, ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella, l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno in ambito internazionale nella difesa e recupero dei bambini e ragazzi di strada.

Un gesto significativo, nel corso di un’emozionante cerimonia tenuta al Quirinale, in cui sono stati premiati quelli che sono stati definiti trentatre esempi civili. Umiltà, amore e una fede viva e concreta quella della missionaria della carità della congregazione di Santa Giovanna Antida Thouret- Dopo aver svolto servizio in Italia per il recupero dei giovani dalle tossicodipendenze, da più di venticinque anni è impegnata in Africa.

Dal 2001 opera a Berberati, nella Repubblica Centrafricana, dove si dedica ai bambini e ragazzi di strada: orfani o allontanati dalle famiglie perché ritenuti portatori di maledizioni o ragazzi soldato salvati dalla schiavitù delle bande armate.

In particolare, Suor Elvira, attraverso la sua Ong Kizito, ha avviato un centro culturale per insegnare proprio a questi bambini a leggere e scrivere e, al contempo, ha iniziato un progetto di formazione umana e spirituale per alcune giovani coppie affinché possano accoglierli nella loro famiglia. Dal 2017 è residente nella Repubblica Centrafricana alla Missione Cattolica del Sacro Cuore, un Paese dove ha ricevuto un’altra onorificenza nazionale conservando intatti i suoi valori e il suo rapporto con Termoli e la comunità molisana.

Tutti i dettagli sul sito del Quirinale:

https://www.quirinale.it/elementi/23597