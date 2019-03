Sanità, si riducono i tempi per le liste d’attesa

Una delle più belle pagine di politica sanitaria pubblica. Così l’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato ha definito l’accordo intervenuto in Conferenza Stato – Regioni destinato a ridurre i tempi per le liste d’attesa in Sanità. Un problema odioso che purtroppo finisce per incidere negativamente in termini di prevenzione e cura. In base al nuovo accordo, le calssi di riferimento delle prestazioni sono quattro e a ciascuna corrisponde un termine massimo. Per le prestazioni urgenti, 72 ore; per quelli brevi 10 giorni, per le differite tra i 30 e i 60 giorni e, infine, per quelle programmate, massimo 120 giorni. Un risultato importante, dicono i rappresentanti di Cittadinanza attiva. Il Molise adesso ha 60 giorni per adeguarsi, partendo da una situazione non proprio felice. Da parte nostra l’impegno sarà massimo, dice il direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto.