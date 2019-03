Un operaio di 63 anni originario di Montenero di Bisaccia e residente a San Salvo è morto in un incidente avvenuto in una piattaforma petrolifera a largo di Ancona. Il corpo si trova a diversi metri di profondità e ora dovrà essere recuperato da un Roav. Secondo le prime ricostruzioni – è scritto nel comunicato della società Eni – la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell’imbarcazione”. Seguono aggiornamenti.