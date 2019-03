Elezioni Comunali. Presentata la lista di centrodestra “Campobasso al Centro”

É stata presentata questa mattina la lista civica “Campobasso al Centro”. Con un logo emblematico per la città, ovvero il Castello Monforte, l’imprenditore Massimo Trivisonno, scende in campo per affiancare il movimento “Campobasso del Futuro” che fa riferimento al costruttore Angelo Santoro, entrambe a sostegno del centrodestra.

“Alla presentazione di ‘Campobasso del Futuro’ –ha dichiarato in apertura di conferenza Angelo Santoro – ci eravamo lasciati, annunciando che avremmo presentato un altro movimento civico, considerando che siamo un nutrito gruppo di persone desiderose di dare il proprio contributo per la città di Campobasso. Siamo sempre più convinti che l’azione amministrativa debba essere in grado di dare risposte, concrete e celeri, ai cittadini, che non vogliono più essere presi in giro dai tempi della politica”.

“Abbiamo raccolto le esigenze di professionisti che vogliano fare qualcosa per la propria città – ha esordito, poi, Massimo Trivisonno – Partiamo dall’esperienza dei cittadini che si sono messi a disposizione del nostro progetto. Iniziamo dalle buone pratiche e con Angelo Santoro abbiamo riunito un gruppo di persone, che settimanalmente si sta riunendo per stilare dieci punti programmatici, che saranno il cavallo di battaglia del nostro gruppo di lavoro”.

“Commercio e piccole imprese – ha incalzato Trivisonno – sono al centro della nostra agenda. Abbiamo persone motivate che vogliono metterci la faccia”.

“La partita dei prossimi cinque anni è importante – ha proseguito Massimo Trivisonno – Registriamo un’emergenza sociale, che è quella del lavoro. Il gruppo di cittadini che sta lavorando con noi viene dalla base e rispecchia un po’ tutte le fasce sociali, dagli imprenditori, agli impiegati, agli operai, ai disoccupati. Queste persone sono accomunate da un desiderio, che la prossima amministrazione comunale lavori per creare opportunità lavorative. Le famiglie vogliono che i giovani possano restare nella propria città natìa. E io credo che le giovani generazioni debbano essere il futuro del capoluogo molisano”.

“Personalmente – ha concluso Trivisonno – ho una mentalità associativa e imprenditoriale. Riesco a fare gruppo e sono convinto che le nostre due liste avranno un importante peso specifico nell’area del centrodestra”.