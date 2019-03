Con oltre settemila e cinquecento voti raccolti, Vittorino Facciolla è il nuovo Segretario regionale del Partito Democratico. Netta la sua affermazione. Doppiato il diretto rivale, Michele Durante, che si ferma sotto i cinquemila voti; a Stefano Buono, invece, il terzo candidato in corsa, vanno meno di duemila voti. Ottima l’affluenza al voto. Ai gazebo allestiti dal PD si sono infatti recate circa quindicimila persone, un dato in linea col risultato nazionale che ha totalizzato una ottima performance di votanti con un milione e settecentomila persone ai seggi che hanno incoronato Nicola Zingaretti nuovo segretario nazionale.

Vittorino Facciolla è stato due volte Sindaco di San Martino in Pensilis, assessore regionale e vice presidente della Giunta. Adesso è capogruppo in Regione per il PD.