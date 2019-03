Isernia. Rischi sismici e incendi boschivi, progetto transnazionale all’istituto San Giovanni Bosco

Sensibilizzare i giovani, in età scolare, dei territori partner di Italia e Croazia sui rischi sismici e sugli incendi boschivi: in occasione della giornata nazionale della Protezione civile, nel quadro del progetto READINESS, è stato organizzato un evento transnazionale, in simultanea, presso l’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia, in Molise, e presso altri istituti scolastici ad Ancona, a Palmanova (UD) e, sull’altra sponda dell’Adriatico, a Dubrovnik, Spalato e Zara.

Ogni partner, in base all’età degli studenti e al materiale didattico previsto, ha organizzato le proprie attività che si sono svolte durante tutto l’arco della mattinata.

Ad Isernia, dopo i saluti di benvenuto della dirigente Mariella di Sanza e la presentazione dei lavori in agenda da parte di Nicola Pavone, responsabile del progetto READINESS, ci sono stati gli interventi di alcuni rappresentanti locali dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Hanno animato la giornata tramite l’esposizione di piccoli mezzi e attrezzature comunemente impiegati in occasione di eventi calamitosi (terremoti ed incendi).

A seguire, la proiezione di cartoni animati raffiguranti situazioni di emergenza con relative indicazioni sulla prevenzione e il corretto comportamento da adottare. Durante l’incontro c’è stata anche una videochiamata transnazionale, attraverso la quale i ragazzi si sono confrontati con i loro omologhi italiani e croati sulle esperienze vissute e sulle conoscenze acquisite nel corso della giornata.