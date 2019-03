Carnevale storico d’Italia, migliaia di presenze a Larino per la sfilata dei carri allegorici

Migliaia di presenze nel primo fine settimana dedicato al carnevale larinese. Numeri che hanno confermato il prestigioso riconoscimento conferito dal Ministero per i Beni e le Attività culturali come carnevale storico d’Italia e anche la qualità dell’evento giunto alla quarantaquattresima edizione.

Pullman arrivati da diverse regioni, comitive, gruppi di turisti e una macchina organizzativa che ha funzionato per accogliere i visitatori. Due giornate intese per ammirare i giganti di cartapesta in movimento lungo le vie del centro frentano e le spettacolari coreografie. Un premio ai maestri e ai gruppi costruttori da mesi impegnati per realizzare opere curate in ogni dettaglio e alte anche sedici metri. Allegorie cariche di realismo, i temi della politica, dell’attualità e dell’economia locale e internazionale. L’accoglienza dei migranti vista come motivo di piena integrazione e non come bagaglio umano, il terremoto e la precarietà della vita provvisoria e dei paesi del territorio con un elogio ai Vigili del Fuoco, le potenze mondiali con i loro leader e il rischio di un ritorno al passato, al riarmo e alla guerra atomica. Ancora le bugie, le promesse e le risposte della politica tra vecchio e nuovo Governo nazionale, i cittadini stremati dalle tasse e spennati fino all’ultimo e la favola di Pinocchio che richiama le condizioni di sfruttamento dei lavoratori.

Tante allegorie accompagnate da spettacolari movimenti ed effetti speciali. In tanti, per la prima volta a Larino, hanno apprezzato la manifestazione e preso parte anche alle numerose iniziative collaterali programmate dal Comune, dall’associazione Larinella e da tutte le realtà che hanno condiviso l’evento inserito nell’elenco nazionale dei carnevali più importanti.

Numerose le visite all’anfiteatro romano in collaborazione con la Soprintendenza e ad altri monumenti e musei, laboratori, artisti di strada, street food, visite guidate, ospiti e altre attività.

La sfilata dei carri allegorici è stata seguita, tra gli altri, dal circuito social Carnevali d’Italia sarà riproposta anche sabato 9 e domenica 10 marzo.