Carnevale di Larino, si parte: primo weekend con i Giganti di cartapesta, ospiti e iniziative

Un riconoscimento di prestigio, quello di carnevale storico d’Italia da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali e uno stimolo significativo per dare impulso a un evento di livello nazionale che merita e richiamerà presenze anche da fuori regione. Per la prima volta due fine settimana dedicati al carnevale di Larino: due e tre, nove e dieci marzo. Un impegno totale da parte del Comune, dell’associazione Larinella e di tutte le realtà coinvolte che si propone di valorizzare l’elevata qualità e le tecniche raggiunte dai gruppi costruttori pronti per le sfilate dei giganti di cartapesta. I carri allegorici saranno sei e alti anche tredici metri con diversi interventi dedicati alla sicurezza della manifestazione. Fitto il programma di iniziative.

Nuovo sito, ampie zone per i parcheggi, navette gratuite, street food, artisti di strada, gonfiabili per i bambini, laboratori con Memo cantieri culturali, coreografie e molto altro. Non mancheranno ospiti come Vittoria Markov di Amici, Modesto e Marta Faiola, Fabio Celenza, Andj, Sossio Aruta e dj Ambramarie.

All’evento sarà dedicato anche uno speciale della trasmissione Viaggio in Molise.

per maggiori informazioni e programma dettagliato:

www.carnevalelarino.it

https://www.facebook.com/carnevaledilarino/?epa=SEARCH_BOX