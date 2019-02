È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla Trignina, all’interno della galleria “Sella Venditto”, nel territorio comunale di Sessano del Molise. Per cause in corso di accertamento, l’incidente, uno scontro frontale, ha coinvolto un’autovettura (una Fiat Panda) e una moto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Gravi, in particolare le condizioni del motociclista, un uomo di 44 anni, originario di Campobasso. Soccorso dal personale del 118 – sul posto con l’ambulanza di Isernia Soccorso – è stato trasportato d’urgenza al Veneziale per essere sottoposto a una serie di accertamenti. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Mentre la Polizia stradale è al lavoro per risalire alle cause dell’incidente. La Trignina è stata provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni.