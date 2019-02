Dal 26 febbraio al 3 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea porterà l’Europa a Caserta, Aversa, Roma (Prenestino e Ostia) e Campobasso. Un grande camion con i colori dell’Unione europea stazionerà nelle piazze per dare informazioni sulle politiche e sulle opportunità offerte dall’UE e dialogare con la cittadinanza. La mattina il camion accoglierà le scuole per minidialoghi con gli studenti sul futuro dell’Europa. Una piattaforma interattiva darà ai ragazzi la possibilità di fare domande e rispondere a domande sul senso di appartenenza all’UE, sui temi che stanno loro più a cuore, sulle questioni di cui l’UE dovrebbe occuparsi di più o di meno. Nel pomeriggio il Capo della Rappresentanza, Beatrice Covassi, dialogherà con i cittadini per permettere loro di porre domande sull’UE, esprimere pareri e preoccupazioni e condividere le loro idee sul futuro dell’Europa. Particolare attenzione sarà dedicata alla campagna istituzionale #stavoltavoto (stavoltavoto.eu) per sollecitare i più giovani a partecipare alle elezioni europee, a comprenderne il senso e ad esercitare così la loro cittadinanza europea attiva. La tappa di Campobasso è organizzata in collaborazione con la Provincia di Campobasso, con Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso e con il Centro di documentazione europea dell’Università degli studi del Molise. Il programma prevede sabato mattina il camion stazionerà in Piazza Prefettura dalle ore 10.30 alle ore 13,30, per incontrare gli studenti delle scuole molisane. Nel pomeriggio la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso dalle ore 17,00 alle ore 20,00 sarà location del dialogo con cittadini, istituzioni e parti sociali, con la partecipazione dello staff e del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea dott.ssa Beatrice Covassi.