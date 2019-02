Venafro. “Spariscono” 25mila euro di materiali dal magazzino, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno deferito in stato di libertà un responsabile di filiale della provincia di Campobasso per il reato di appropriazione indebita, a seguito di una denuncia-querela presentata dall’amministratore della società che opera nel campo della distribuzione. Le indagini condotte dai militari permettevano di acclarare che il citato responsabile si era impossessato di vario materiale depositato nel magazzino che gestiva. Danno arrecato dalla società di oltre venticinquemila euro.

Isernia. Taglio di bosco irregolare con operai in nero, una denuncia da parte dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri della Stazione Forestale di Frosolone hanno eseguito una serie di accertamenti a tutela del patrimonio forestale e paesaggistico, attenzionando un taglio boschivo, in una località di montagna della provincia di Isernia. I militari riscontravano delle condotte illecite durante le operazioni di esbosco del materiale legnoso in assenza di autorizzazioni. Per i fatti accertati il titolare della ditta boschiva, originario dell’hinterland isernino, veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Dall’accertamento è emerso che erano addetti ai lavori quattro operai non regolarmente assunti. Si disponeva anche la momentanea sospensione del cantiere.