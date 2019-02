Campobasso: pronti per la consegna trenta alloggi comunali

Trenta alloggi comunali saranno consegnati nei prossimi giorni ad altrettanti nuclei familiari dal Comune di Campobasso. Nell’aula del Consiglio comunale, in occasione della conferenza stampa dedicata al fatto, la soddisfazione si legge evidente sui volti degli Assessori Bibiana Chierchia e Alessandra Salvatore, rispettivamente titolari del settore Urbanistica e Politiche sociali. Le trenta unità abitative, che rispondono ad una crescente domanda di alloggi, sono state realizzate in via Facchinetti. Un passo molto importante secondo le due esponenti dell’amministrazione Battista.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche spiegato l’anticipo sui tempi di consegna previsti, accorgimento che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale serve a scoraggiare eventuali iniziative tese all’occupazione abusiva. Nei prossimi giorni, quindi, la consegna delle chiavi agli aggiudicatari.