Prosegue la tournée di Joe Bavota, il cantante molisano sosia e interprete di Elvis Presley conosciuto in Italia, in Europa e nel suo piccolo Molise . Prima di annunciare le prossime tappe, è meritevole di attenzione ciò che accadrà il 21 marzo, primo giorno di primavera, a Bologna, presso il teatro Tivoli. Non sarà il solito concerto. L’artista, infatti, Lo fece in tempi non sospetti per le donne vittime di violenza, per i terremotati del centro-italia e, ultimamente, a favore dei senza tetto di Termoli, E adesso non poteva restare indifferente alla richiesta di aiuto di una sua fan, Simona, che lo segue da anni, per suo marito Riccardo affetto da una grave patologia che potrebbe condurlo lentamente alla morte. L’unica soluzione sarebbe un intervento all’estero che comporta un costo troppo esoso per la signora che accudisce il marito Riccardo. Di qui la richiesta di un concerto di raccolta fondi per aiutare Riccardo. Così l’Elvis molisano si è attivato con il per rendere possibile un concerto non preventivato che si svolgerà proprio presso il teatro Tivoli di Bologna con ingresso gratuito (o con una libera offerta).

Intanto prosegue la tournée partita dall’Ungheria e arrivata a Torino, dove si esibirà al Lingotto Fiere il 15,16,17, 22,23, 24 marzo 2019. In estate, Joe, tornerà nel suo Molise, precisamente 12 agosto a San Martino in Pensilis per il centenario del carro dei Giovanotti e a Larino, il 15 giugno, per i festeggiamenti in onore a Sant’Antonio. Ci saranno altre tappe in Molise, Italia ed Europa che verranno man mano annunciate nelle pagine social di Joe Bavota.