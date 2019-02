La stilista molisana Pasquy Altieri alla Fashion week di Milano

Stilista emergente, Pasquy Altieri, ha presentato le sue creazioni esclusive e glamour alla fashion week di Milano, incantando spettatori e media provenienti da tutto il mondo. Per lei lunghi applausi e forti emozioni nella prestigiosa sala del Melia hotel di Milano , supportata dall’agenzia di eventi Torlino Anna già presente in molti eventi di questa portata. Per lei, originaria di San Giuliano di Puglia e titolare di un atelier a Termoli, promesse di forte calibro subito dopo la presentazione dei suoi capi incantevoli.