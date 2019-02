Isernia. Appello dell’Arca: attivare il servizio di cardioncologia anche in Molise

La cardioncologia si è sviluppata solo da pochi anni, ma è importantissima perché questo approccio multidisciplinare sta rendendo più efficaci i trattamenti delle persone che lottano contro i tumori. É un modello organizzativo indispensabile in sanità, poiché la valutazione cardio-oncologica deve essere eseguita in tempi rapidi, pena il rallentamento delle cure e l’aumento di possibili rischi di varia natura. Il Molise, però, queste risposte ai pazienti ancora non può darle, ha sottolineato Cristiana D’Ambrosio, vice presidente della sezione molisana dell’Arca (Associazione dei cardiologi ambulatoriali) durante un evento organizzato all’hotel Europa di Isernia. Durante l’incontro si è parlato anche di nuove terapie. Nel caso del tumore al pomone si va anche oltre la chemioterapia, ha spiegato Diego Cortinovis, direttore della Lung Unit di Oncologia al San Gerardo di Monza. Anche per la cura dei tumori testa-collo ci sono promettenti terapie faramacologiche, ha detto Andreas Eckart, direttore del reparto di otorinolaringoiatria di Bamberg, in Germania