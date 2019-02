Elezioni Comunali. Primo incontro del Movimento Civico “IO AMO CAMPOBASSO”

Si è tenuto sabato, presso la sala Conferenze dell’Hotel San Giorgio, il primo incontro di lavoro in seduta plenaria di IO AMO CAMPOBASSO, un appuntamento riservato ai firmatari del manifesto reso noto lo scorso 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, giocando su un lancio ad effetto, una dichiarazione d’amore e d’intenti verso la città di Campobasso che voleva creare curiosità e unità intorno ad alcuni principi e valori fondamentali per i partecipanti. Oltre cento persone hanno superato le cattive condizioni meteo della

giornata di sabato per incontrarsi e parlare del futuro della città.

“Un risultato sicuramente di portata importante, anche alla luce del fatto che si è trattato di un primo incontro per molti dei presenti, che hanno firmato il manifesto e conosciuto l’iniziativa solo in questi giorni -dichiara l’Avvocato Paola Liberanome, referente e portavoce dell’iniziativa- ma che al tempo stesso doveva ed ha rappresentato un momento importante per andare avanti con i lavori, prendendo anche decisioni di carattere operativo necessarie per il prosieguo dell’iniziativa”.

Durante la riunione è stato resa pubblica anche l’organizzazione strutturale del movimento, partendo dalla presentazione dei coordinatori arrivando ai tavoli di lavoro in gruppi, in grado di lavorare in autonomia e senza il passaggio ogni volta in seduta plenaria, con tutti i partecipanti.

“In questo modo diventa sicuramente più efficace ed efficiente il lavoro da portare avanti” ha aggiunto l’altro portavoce dell’iniziativa, il Dottor Mario Davinelli.

L’incontro è proseguito con un ampio dibattito che, prendendo spunto dalle modalità di organizzazione del lavoro dei singoli gruppi di lavoro, ha visto partecipare attivamente i presenti con interventi di valore che lasciano ben sperare sul lavoro da svolgere nell’immediato futuro.