Campobasso – Collegamento terminal bus con il centro cittadino, partono i lavori

Un’opera attesa da anni e che finalmente sta per essere portata a termine. Si tratta del collegamento tra il terminal dei bus di Campobasso e via Mazzini. All’inizio di febbraio l’avvio dei lavori che dovrebbero essere portati a termine tra un anno. Costo dell’opera 1 milione 800mila euro. Si tratta di fondi comunitari che nel 2016 la Regione ha attribuito al Comune. Il tempo di espletare le procedure per l’appalto e l’affidamento dei lavori, poi l’apertura del cantiere.

L’annuncio nella conferenza stampa che il sindaco Battista ha tenuto a palazzo San Giorgio con l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Maio e il presidente della Regione Donato Toma. Un annuncio che il primo cittadino ha fatto non senza un pizzico d’orgoglio, soprattutto per il fatto che di questa opera di parla ormai da oltre dieci anni e che lui e la sua Giunta sono riusciti a raggiungere l’obiettivo che era quello di ultimare i lavori. Rappresenta un collegamento rapido e soprattutto sicuro per quanti dal terminal dei bus devono recarsi al centro della città e viceversa. Attualmente lo fanno a proprio rischio e pericolo, dovendo percorrere una strada senza marciapiedi e con le auto che circolano a tutta velocità. Tra circa un anno il problema sarà risolto in via definitiva. “E’ un’opera fondamentale, un’opera che i campobassani aspettano da tanti anni e che andrà a potenziare e a migliorare la viabilità in uno degli snodi più trafficati – ha dichiarato il sindaco Battista – La zona del terminal è una priorità per la nostra amministrazione ed è infatti attorno al terminal degli autobus che ruotano molti nostri progetti diventati bandi, uno dei quali riguarda il collegamento con via Lombardia. È nostra intenzione dare un’accelerata a tutti i processi che finora erano rimasti bloccati, ci stiamo impegnando, così come avevamo promesso, a dare un nuovo volto alla città, obiettivo che cerchiamo di perseguire ogni giorno”, ha concluso il sindaco che intende chiudere il mandato con risultati concreti e soprattutto utili per la sua città.