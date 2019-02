Gran parte del Molise si è svegliato con un vento fortissimo e con le temperature in picchiata. Sulla costa le raffiche hanno raggiunto i 100 chilometri orari provocando numerosi danni. La provinciale 51 tra Termoli e Petacciato è rimasta chiusa per alcune ore a causa della caduta di un pino sulla strada. Stessa situazione anche a Ururi dove un albero nella zona del cimitero si è abbattuto sulla carreggiata e fortunatamente nessuno transitava in quel momento. Squadre dei vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano sono al lavoro da questa notte, in diversi paesi per i danni causati dal vento. Gli alberi spezzati finiti sulle strade sono il problema più grande. Da Larino a Rotello, da Termoli a Guglionesi, il centralino del 115 è stato preso d’assalto dalle chiamate. Numerosi gli interventi su alberi pericolanti e tegole che volano dai tetti. Diverse le chiamate anche per cartelli stradali a rischio. A Montenero di Bisaccia un grosso albero della villa comunale in piazza della Libertà è stato sradicato dalle raffiche di vento. E’ finito sulla fontana e a quanto pare ha danneggiato in minima parte la scultura in bronzo da cui escono i getti d’acqua. Dal Comune hanno fatto sapere che tutta l’area intorno alla villa è stata chiusa per la sicurezza di auto e pedoni. A Termoli ancora alberi caduti vicino al vecchio ospedale, in via Inghilterra. Sul lungomare nord la recinzione dell’ex hotel Rosary, è stata piegata dalla furia del vento, finendo a terra. I proprietari del cantiere la hanno subito sistemata e rinforzata. In mare è in corso una burrasca e tutti i collegamenti con le Isole Tremiti sono stati interrotti. Onde alte diversi metri e correnti molti forti impediscono qualsiasi uscita. Gli ormeggi in banchina sono stati tutti rinforzati. Stando alle previsioni il vento forte continuerà almeno fino a lunedì.