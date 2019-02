Una bocciatura senza attenuanti, una sfiducia su tutta la linea: le consigliere regionali della Lega, Filomena Calenda e Aida Romagnuolo chiedono la testa dell’assessore esterno, Luigi Mazzuto. Un vero e proprio terremoto politico all’interno del partito di Salvini provocato, dicono le due consigliere regionali, dall’inadeguatezza dimostrata dall’assessore nel gestire le deleghe del Lavoro e delle Politiche sociali. A tutto ciò, hanno denunciato, si aggiunge l’assenza di confronto, di condivisione delle scelte politiche assunte da Mazzuto. Insomma, un atteggiamento considerato inaccettabile. La misura, dicono le due esponenti della Lega, è colma. La mozione di sfiducia è già pronta: la presenteranno in Consiglio regionale gli esponenti del Partito democratico e sarà sostenuta anche dalle due consigliere della Lega. Che avvertono il governatore Toma. se non dovesse prendere in considerazione la loro richiesta ci saranno ripercussioni sulla tenuta della maggioranza. A supportare il dissenso della Calenda e della Romagnuolo c’è anche il malessere della base che ha accusato Mazzuto di non condividere il partito nelle scelte e nelle decisioni importanti. In tal senso è stato già inviato un esposto ai vertici del partito affinché Salvini intervenga per risolvere il ‘caso Molise’.

