Ricettazione, donna arrestata dai Carabinieri di Venafro

Condotta in carcere per scontare il residuo della pena per ricettazione. È quanto capitato nella serata di ieri ad una donna dell’hinterland venafrano, già in regime di detenzione domiciliare, arrestata dai Carabinieri della Stazione di Venafro. L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a seguito di condanna al residuo della pena di reclusione di dieci anni e sei mesi per ricettazione e falso aggravato e continuato. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Chieti dove dovrà scontare un residuo pena di diversi anni.

Isernia. Controlli di polizia veterinaria da parte dei Carabinieri Forestali: scatta una sanzione

Controlli di polizia veterinaria da parte dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio della provincia di Isernia. Militari della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno controllato un’azienda agricola dell’hinterland isernino, riscontrando la mancata registrazione di un equino. Al proprietario dell’animale è stata notificata una sanzione amministrativa di seicento euro per non aver effettuato le previste comunicazioni agli enti preposti per il passaggio di proprietà a seguito della vendita dell’animale al titolare dell’azienda.