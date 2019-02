Maltempo Isernia, albero schiaccia un’auto. Paura a Poggio Sannita per il crollo di un cornicione

Ci si aspettava un po’ di neve. Ma stavolta è stato il vento a creare danni, pericoli e disagi in tutta la provincia. La situazione più preoccupante a Isernia. Un albero posto all’ingresso del liceo artistico Manuppella – in via Berta – è caduto su un’auto, schiacciandola. Solo per un caso fortuito è stata evitata una tragedia. Alla villa comunale, invece, di alberi ne sono caduti un paio: uno nel parco giochi, l’altro proprio mentre i tecnici del Comune stavano facendo un sopralluogo. Stessa situazione anche in via Veneziale. I Vigili del fuoco hanno fatto gli straordinari, rimuovendo anche i rami pericolanti. Ma è chiaro, a questo punto che l’abbattimento degli alberi ritenuti pericolosi non è più rinviabile, ha detto il dirigente comunale Giuseppe Cutone.

In tarda mattina dal Comune è arrivata questa nota: “Il Comune di Isernia informa che, a causa di forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alcuni alberi e resa precaria la stabilità di altre piante nella villa comunale, ne è stato interdetto l’accesso e l’area è stata transennata. Essendosi verificate cadute di piante anche in altre zone, con il coinvolgimento di autovetture, si consiglia di non sostare nei pressi degli alberi”.

Naturalmente la neve si è fatta rivedere anche in Alto Molise, dove le temperature sono scese abbondantemente sotto le zero. Ma anche in questo caso la principale minaccia è stata rappresentata dal vento. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Poggio Sannita, dove un cornicione è caduto su un’auto, danneggiandola. Fortunatamente al momento del crollo, in quel punto non stava passando nessuno