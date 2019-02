Nella mattinata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in occasione di un incidente stradale verificatosi in questo centro. Nello specifico, il conducente di un autovettura avrebbe perso il controllo del proprio veicolo andando a collidere con altre autovetture parcheggiate. L’uomo, rimasto illeso, manifestava da subito sintomi di alterazione psicofisica e, a richiesta dei militari intervenuti, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento medico.

Pertanto nei confronti dell’interessato è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi allo specifico accertamento, con il conseguente sequestro del veicolo e ritiro della patente di guida.