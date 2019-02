Nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Forlì del Sannio hanno fermato un camion che trasportava, per conto di una ditta, rifiuti speciali sprovvisto del prescritto formulario di identificazione. Per la violazione accertata, all’autotrasportatore è stata applicata una sanzione amministrativa per un importo di oltre tremila euro.

Divampa un incendio a Castel del Giudice, intervengo i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castel del Giudice, nel corso di un servizio di perlustrazione, notavano che in un’area boschiva incolta si era sviluppato un incendio che aveva già coinvolto circa un ettaro di terreno. Dopo aver allertato il personale dei Vigili del Fuoco, per scongiurare che l’incendio potesse propagarsi verso il centro abitato, i militari riuscivano repentinamente a domare le fiamme. Gli uomini in divisa stanno ora indagando sulla natura dell’incendio.