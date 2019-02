I volontari della Croce rossa italiana di Termoli a disposizione della comunità per il controllo della glicemia e della pressione arteriosa. Anche gli operatori della città hanno aderito alla campagna nazionale “Unisciti a noi, dona anche tu!” con cui la Croce Rossa Italiana, in collaborazione con i centri commerciali solidali di tutta Italia, ha avviato una raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuove ambulanze per le comunità.

In particolare, l’iniziativa si svolgerà al centro Costa Verde di Montenero di Bisaccia, che ha messo a disposizione i propri spazi, gli operatori saranno domenica 24 febbraio a disposizione degli utenti dalle 10 alle 20, per promuovere stili di vita sani attraverso i controlli della glicemia con il supporto della Diabetologia Territoriale di Termoli (ADBM) e della pressione arteriosa oltre che per fornire tutte le informazioni sulla possibilità e l’importanza di diventare donatori di sangue.