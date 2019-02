Venafro. Violento scontro tra un’auto e un camion, ferito un 30enne

Un uomo di 30 anni, di Venafro, è rimasto ferito in seguito a un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio in via Colonia Giulia, vicino all’ospedale Santissimo Rosario. Per cause che accerteranno i Carabinieri del nucleo radiomobile di Venafro, il giovane, alla guida di una Ford Ka, si è scontrato con un camion, restando incastrato tra le lamiere. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Soccorso dal personale del 118, il 30enne è stato trasferito al Veneziale di Isernia, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Diversi i traumi riportati. Ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.