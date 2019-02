Carnevali d’Italia sarà presente alla 44° edizione del Carnevale di Larino. Il nostro gruppo dedito alla valorizzazione e promozione delle varie manifestazioni carnevalesche italiane sarà presente nella città del Basso Molise nel corso delle due uscite dei magnifici carri allegorici in programma il prossimo 2-3 e 9-10 marzo. Grazie alla disponibilità dei nostri collaboratori, come del resto fatto, in queste ultime settimane nei carnevali più importanti d’Italia, seguiremo da vicino con foto e video particolareggiate la manifestazione che giustamente viene riconosciuta dalla critica come una delle più belle della regione Molise e non solo. Le nostre camere fisseranno immagini, particolari, emozioni, il genio creativo dei maestri cartapestai larinesi che nulla hanno da invidiare ai colleghi dei carnevali più prestigiosi d’Italia. Un viaggio di colori scandito dalla magia che solo il carnevale sa regalare. Seguiteci, dunque, sui nostri canali social:

