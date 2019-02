Isernia. Agli arresti domiciliari, ma continuava a spacciare droga: denunciato

Nonostante agli arresti domiciliari continuava a spacciare droga come se nulla fosse. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito vari servizi di appostamento sotto casa sua, notando un via vai di sconosciuti. I militari quindi procedevano ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un campano che si trova agli arresti domiciliari in provincia di Isernia, rinvenendo ben occultato due involucri contenenti circa dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Episodio che gli è valso la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è finita sotto sequestro.

Isernia. Contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, operazione dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, unitamente all’Arma territoriale hanno condotto un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del lavoro sommerso, nonché alla verifica della corretta applicazione della normativa vigente a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Nella circostanza veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà un 40enne incensurato, responsabile amministrativo di una ditta edile corrente nella provincia. Contestualmente venivano adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale a carico di atra ditta il cui titolare si è reso responsabile di aver impiegato due lavoratori “in nero”. Veniva contestata, altresì, la violazione amministrativa ad altro esercente attività commerciale per non aver consegnato al lavoratore copia del contratto individuale di lavoro. Irrogate complessivamente sanzioni amministrative per oltre venticinquemila euro. I Carabinieri mantengono costantemente monitorate le dinamiche lavorative, per garantire sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori.