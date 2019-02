Campobasso piÃ¹ green. Presentata l’auto ibrida della Polizia Municipale con l’occhio infrarossi dello “Street Controll”

É stata presentata questa mattina in piazza Municipio, nell’ambito del progetto “Ambiente 2.0”, alla presenza del Sindaco Antonio Battista e degli Assessori Ramundo e De Bernardo, la prima auto ibrida della Polizia Locale del Comune di Campobasso. La vettura, costata circa 18 mila euro, è stata acquistata con le entrate delle sanzioni amministrative del 2017. La particolarità di questo nuovo veicolo, oltre a rimarcare la volontà dell’amministrazione di perseguire azioni per un futuro sempre più eco-sostenibile, è costituita dalla presenza dello “street control“, un nuovo strumento in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo della sicurezza stradale. lo strumento innovativo, consiste in un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto dei Vigili Urbani, permette di scattare due foto in simultanea, anche a una distanza maggiore di 20 metri. Lo street control rileverà non solo le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila, ma anche lo stato del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo. In caso di violazione, la multa arriverà a casa.

L’auto della Polizia Municipale, inizierà a circolare per le strade del Capoluogo tra 10 giorni, e permetterà di controllare istantaneamente la regolarità dei veicoli in circolazione, e rilevare le infrazioni degli automobilisti, partendo dal divieto di sosta e arrivando all’occupazione dei parchegghi destinati ai disabili.

“Non è un’iniziativa sanzionatoria, ma ha lo scopo di prevenire comportamenti non a norma- ha dichiarato l’assessore alla mobilità De Bernardo – invito tutti i cittadini a controllare i propri documenti di circolazione, in quanto tra dieci giorni questo veicolo inizierà ad essere operativo. L’obiettivo è ambiente e sicurezza, il primo con l’auto ibrida, il secondo con lo street control”

L’operazione prevede anche il prolungamento della sosta gratuita per i veicoli ibridi o elettrici fino al 2021. “Con queste iniziative andiamo incontro alle esigenze dei cittadini che hanno voglia di cambiare il sistema- ha affermato l’assessore all’ambiente Stefano Ramundo- continueranno anche le istallazioni delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, che ad oggi sono 26, ma diventeranno 40. Tutto ciò, darà una maggiore comodità al cittadino che farà questa scelta ecologica”.

