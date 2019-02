Viadotto Sente, Matticoli a Roma incontra i tecnici del ministero per il via libera al finanziamento

Va avanti spedito l’iter per i lavori di messa in sicurezza del viadotto Sente. Oggi il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Isernia, Mike Matticoli, è andato a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sistemare gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo al trasferimento dei due milioni di euro di finanziamento dalle casse dello Stato a quelle dell’ente di via Berta. Al prossimo incontro – ha assicurato Matticoli – la convenzione sarà firmata e sarà dunque possibile avviare le procedure per l’appalto dei lavori. Almeno finora, dunque, la tabella di marcia è stata rispettata in pieno. Il progetto definitivo è pronto già da un pezzo, in anticipo rispetto alle previsioni. I tecnici e i progettisti dell’Amministrazione provinciale lo hanno presentato ufficialmente ad Agnone il mese scorso, alla presenza degli amministratori di diversi Comuni dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese e del prefetto di Isernia Cinzia Guercio che, sulla scia del suo predecessore, Fernando Guida, sta seguendo passo dopo passo l’iter, affinché la strada venga riaperta al traffico in tempi ragionevoli. Per i lavori di messa in sicurezza ci vorrà un annetto e mezzo. A questo punto l’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’assegnazione dell’appalto. Eventuali ricorsi, come spesso accade, potrebbero infatti rallentare la procedura.