8f170a63-c7af-466c-b61e-a7818793f363Probabile nuova rottura della condotta sottomarina del depuratore di Termoli. E questa volta sarebbe la terza. A pochissimi metri dalla scogliera c’è una nuova perdita, si vede in questo video girato da un cittadino che ama il mare e che ha la passione per la pesca subacquea. Si vede quasi un gorgoglio dell’acqua e il colore intorno tra il giallognolo e il marrone. Ma un video lo ha postato su Facebook anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele e l’indignazione sulla sua pagina è salita di ora in ora. Dunque sembra proprio che ci risiamo e che la condotta abbia subito una nuova rottura. In passato era successo già due volte con un danno gravissimo per l’ecosistema marino. Le tubature erano state riparate, ma le polemiche politiche si sono trascinate per mesi e mesi, insieme ai danni di immagine per una città turistica come Termoli. La Capitaneria di Porto non ha ricevuto nessuna denuncia, ma il comandante Francesco Massaro vedendo il video ha inviato subito una squadra che si sta occupando sia dei controlli in mare che di quelli all’interno del depuratore. Anche la Crea, la società che gestisce l’impianto del porto si è attivata organizzando un’ispezione subacquea, ma i sub hanno dovuto rimandare l’immersione perché al momento la visibilità non è buona considerando che nei giorni scorsi il mare è stato molto agitato. Il depuratore del porto e la condotta sottomarina che scarica i liquami già depurati a circa due miglia dalla costa, tornano così di nuovo al centro dell’attenzione, e c’è da scommettere diventerà anche il nuovo terreno di scontro politico. Sulla vicenda, tra l’altro, c’è anche un’indagine della Procura di Larino.