Agnone. Gemelline scomparse, i Vigili del fuoco sospendono le ricerche nel Tevere

Le gemelline sono ufficialmente disperse. I Vigili del fuoco e la Polizia fluviale hanno infatti sospeso le ricerche delle figlie di Pina Orlando, la donna di 38 anni, di Agnone, che lo scorso 20 dicembre si è tolta la vita a Roma, lanciandosi nel Tevere. Con ogni probabilità è accaduto quanto si temeva. La forte corrente potrebbe cioè aver trascinato le bimbe fino alla foce del fiume e quindi al mare. Non sono tuttavia escluse altre ipotesi. Certo è che i venti chilometri che separano il luogo in cui si è consumata la tragedia – il ponte Marconi – dalla foce del Tevere sono stati battuti palmo a palmo. I Vigli del fuoco hanno usato anche uno speciale ecoscandaglio. Dotato di una telecamera ad alta risoluzione, ha permesso di fotografare il fondale in ogni minimo dettaglio. Il fango – che riduce quasi del tutto la visibilità sott’acqua – ha rallentato notevolmente le operazioni. Queste verifiche sono state ripetute un paio di volte, ma i fotogrammi studiati al computer non hanno rilevato nulla che potesse far pensare alla sagoma delle due gemelline. Difficile, dunque, che possano essere ritrovate lungo il corso del fiume. La morte di Pina Orlando e la scomparsa delle due gemelline ha colpito profondamente tutta la comunità di Agnone, ma non solo. In segno di lutto la ‘Ndocciata della Vigilia di Natale è stata annullata, mentre la rappresentazione della natività è stata posticipata. È stata riproposta un mese dopo, con una fiaccolata dedicata proprio alla 38enne e ai suoi piccoli angeli.