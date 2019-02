“Take Me Out”, giovane parrucchiere di Monteroduni protagonista su Real Time

Negli ultimi tempi sta riscuotendo grande interesse tra i giovani Take Me Out, il programma televisivo in onda su Real Time. Un format particolare che prevede una vera e propria sfida tra corteggiatori. Tra loro presto ci sarà anche Eugenio Volpe, 27 anni, originario di Monteroduni. Ha già superato una selezione. E in questi giorni è stato invitato negli studi televisivi di Milano per registrare una puntata.

Per sapere se Eugenio Volpe, parrucchiere di professione, riuscirà a farsi strada dopo la sua prima apparizione in tv, bisognerà aspettare martedì sera. Ma per lui questa è già stata un’esperienza bellissima. Per vedere Eugenio nei panni del corteggiatore o per tifare per lui c’è solo una cosa fare: sintonizzarsi su Real Time, sul canale 31 del digitale terrestre, martedì 19 febbraio, a partire dalle 21:10. Il divertimento è garantito!