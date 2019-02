Bimba picchiata, Federico Zeoli resta in carcere

Federico Zeoli resta in cella. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Velletri che ha convalidato il fermo del giovane molisano, accusato del tentato omicidio della piccola di 22 mesi, figlia della sua convivente, ora ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il gip ha disposto per lui, già detenuto nel penitenziario della cittadina alle porte della capitale, la custodia cautelare in carcere.

I fatti sono avvenuti a Genzano e risalgono a mercoledì sera quando la madre della bambina è rientrata nell’appartamento dove aveva lasciato Zeoli con la figlioletta. Quando l’ha vista si è resa conto di quello che era accaduto e presa la bimba in braccio si è precipitata all’ospedale del paese, ma i medici le hanno suggerito di spostarsi altrove perché la struttura di Genzano è sprovvista del pronto soccorso.

Le urla della madre, disperata e andata in panico, hanno indotto qualcuno ad avvisare la Polizia che di lì a poco è intervenuta, mentre la bambina veniva trasportata prima in un pronto soccorso e da lì trasferita al Bambino Gesù.

Intanto, la storia è emersa in tutta la sua crudezza. Il 25enne, originario di Vinchiaturo, era stato già in passato denunciato per lesioni e stalking. La donna che lo ha accolto in casa, anche lei giovanissima e con quattro figli, frutto di una relazione precedente, prima lo ha giustificato e perdonato. Poi, ospite di alcuni salotti televisivi, ha dichiarato di non poter perdonare a Federico Zeoli ciò che ha commesso su quella piccola creatura.

Piangeva troppo, si è giustificato in un primo momento per poi invocare perdono dal carcere di Velletri, dov’è rinchiuso da quattro giorni.

Intanto migliorano le condizioni della bimba ricoverata al Bambin Gesù. La situazione è in lento miglioramento, i parametri cardio-respiratori sono stabili e la bambina già da ieri è stata estubata. E’ cosciente e reagisce agli stimoli. Tutti le sono accanto e fanno il tifo per lei e perché possa avere davanti a sé una vita tranquilla e serena.