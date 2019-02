In occasione della giornata mondiale dell’epilessia il Neuromed è sceso in campo per informare l’opinione pubblica sui progressi compiuti dalla ricerca, ma anche e soprattutto per combattere quei pregiudizi che ancora oggi e in alcuni contesti socio-culturali toccano la vita di chi è affetto da questa malattia, ha detto Alfredo D’Aniello, Neuropsichiatra infantile dell’istituto di ricerca di Pozzilli. Nel frattempo la ricerca continua a fare consistenti passi in avanti. Negli ultimi anni – ha sottolineato il Responsabile del Centro Epilessia del Neuromed, Giancarlo Di Gennaro – sono disponibili farmaci ancora più efficaci che tra l’altro hanno permesso di eliminare una serie di effetti collaterali. Intanto il Comune di Venafro, accogliendo un appello del Neuromed, ha illuminato la Palazzina Liberty di viola, il colore simbolo della Giornata Internazionale dell’Epilessia