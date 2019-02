Avevano presentato carte false per rinnovare il permesso di soggiorno, ma l’Ufficio immigrazione della Questura di Isernia ha scoperto l’imbroglio e ha denunciato tutti. Un consulente del lavoro e due stranieri – uno originario dell’India, l’altro della Repubblica dominicana – davanti al giudice dovranno rispondere di violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina e di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e da privato. I due stranieri, si è appreso, si erano presentati in Questura per chiedere il rinnovo del permesso allegando dei documenti che attestavano la loro assunzione in un locale di un paese della Valle del Volturno. Stava filando tutto liscio, ma quando sono stati chiesti dei documenti integrativi il trucco è stato scoperto. I due stranieri – guarda caso – sono svaniti nel nulla, mentre il presunto datore di lavoro – contattato dall’Ufficio immigrazione – è letteralmente caduto dalle nuvole. Agli agenti di Polizia ha detto di non conoscerli affatto, né naturalmente di averli assunti. Ma soprattutto ha dimostrato che le firme presenti sui documenti erano false e che al suo consulente non aveva dato alcun mandato di comunicare assunzioni. Salvo poi scoprire che il professionista lo aveva fatto a sua insaputa, in maniera del tutto arbitraria e fraudolenta. Le indagini ora proseguono per verificare se questo sia un caso isolato, oppure se anche in altre occasioni siano stati architettati raggiri del genere.