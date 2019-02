Parco nazionale del Matese, Cavaliere: “Molise partecipa da protagonista”

Nello stesso giorno in cui il Premier Conte è stato a Campobasso per incontrare i sindaci, il Ministro dell’ambiente, Sergio Costa, era a pochi chilometri dal Molise, a un incontro sul Parco Nazionale del Matese, all’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, in provincia di Benevento. E’ intervenuto l’assessore regionale Nicola Cavaliere, il quale ha sottolineato l’importanza del Parco, la cui perimetrazione dovrebbe esserci entro quest’anno, per la tutela ambientale e per lo sviluppo socioeconomico dei territori coinvolti. Sei mesi di incontri con i sindaci, in quanto le posizioni e le esigenze erano diverse. Obiettivo: trasformare aspetti critici in opportunità. Costa, come anche Cavaliere, hanno spiegato che si ragiona su agevolazioni che riguarderanno da vicino il mondo dell’agricoltura e il prossimo PSR, piano di sviluppo rurale, ma anche i comuni del Matese, tramite ad esempio vantaggi fiscali e risparmi sui costi energetici. Si lavora, è stato detto, a un ‘brand’ sul Parco per attrarre turismo e nuovi investimenti.

No deciso da parte di Nicola Cavaliere, poi, all’impianto di compostaggio a Sassinoro. “E’ incompatibile – ha rimarcato senza mezzi termini l’assessore molisano – con il Parco Nazionale”.

A Pietraroja c’era il consigliere provinciale di Campobasso Angelo del Gesso e l’assessore comunale all’ambiente del capoluogo molisano Stefano Ramundo in rappresentanza del sindaco Battista. “Proteggere l’area – ha spiegato Ramundo – significa rivelarne la natura e bisogna farlo con azioni integrate, subito”.

L’assessore regionale Cavaliere ha invitato ufficialmente Costa in Molise per affrontare nei dettagli il tema e ha annunciato che presto si inizierà a lavorare sulla governance: “La nostra regione – ha concluso – anche se più piccola rispetto alla Campania, partecipa al tavolo con pari autorevolezza e dignità per contribuire da protagonista all’istituzione del Parco Nazionale del Matese”.