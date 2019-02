Consiglio comunale straordinario ad Agnone per la sopravvivenza dell’ospedale cittadino la cui funzionalità è messa a dura prova soprattutto a causa della carenza di dirigenti medici disposti a venire a lavorare al San Francesco Caracciolo. La riunione straordinaria è stata chiesta dalle minoranze che incalzano il sindaco, chiedendo alla sua amministrazione di mantenere acceso un faro sul funzionamento e sul futuro dell’ospedale di Agnone. Garantita l’attenzione e il pungolo del comune, resta da risolvere un problema di fondo, quello della scarsezza di medici vincitori di concorso disposti a venire in Molise e, tra loro, quello dell’assenza pressochè totale di medici disposti a tarsferirsi ad Agnone. Lo ha spiegato il dirigente amministrativo dell’Asrem, Forciniti, insomma un giovane medico, vincitore di concorso, con le carenze di organico che ci sono praticamente in tutta Italia, considera il lavoro ad Agnone come un’ipotesi del tutto remota. E probabilmente l’unica maniera di garantire il funzionamento del San Francesco Caracciolo è quella di sperare che ai concorsi partecipino anche laureati in medicina originari di Agnone.