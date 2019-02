Federazione cuochi, Nicola Iasenza nuovo presidente regionale

Lunedì 11 febbraio 2019 nei locali del ristorante “Lu Carratino” di Trivento, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle dirigenze provinciali, Isernia e Campobasso, ma anche regionali dei cuochi molisani. Tutto questo con la presenza del responsabile dell’Area Sud della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) Chef Pietro Montone. I Presidenti uscenti hanno relazionato sulle attività svolte e alle votazioni che sono seguite, sono risultati eletti: Chef Giuseppe Scarano, patron del ristorante “Lu Carratino”per Campobasso; Chef Giovanni Colarusso patron del ristorante “La Fonte Dell’Astore” per Isernia. Per il regionale è stato eletto il Prof. Chef Nicola Iasenza già responsabile del DSE regionale nonché responsabile nazionale della formazione del Dipartimento Emergenze Solidarietà. Nel suo discorso di investitura ha rimarcato l’importanza della componente cuochi nella tradizione culinaria molisana, la maggiore visibilità a livello nazionale, l’importanza delle scuole alberghiere, fucina di cuochi competenti e la programmazione di eventi regionali di una certa rilevanza. Nell’accettare la carica, ha ringraziato il presidente uscente, Vittorio Sallustio, e i Presidenti provinciale uscenti: Adriano Cozzolino per Isernia e Massimo Talia per Campobasso. Inoltre ha augurato una buona fortuna al Team regionale, i quali saranno impegnati a Rimini ai campionati italiani di cucina.