Incidente sul lavoro nel foggiano, operaio campobassano muore folgorato

Stava spostando il frumento dal rimorchio del camion, ma, come emerso dalla ricostruzione effettuata, nel tentativo di sollevare il braccio del mezzo, Antonio Salvatore, autotrasportatore molisano di 45 anni, è rimasto folgorato. Una scarica di 20mila volt, quella prodotta dai cavi, che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo.

Il camionista, originario di Cercemaggiore ma che viveva a Campobasso era su una complanare della statale 89, prima di arrivare ad Amendola, in provincia di Foggia. Le immagini che vedete sono di Foggiatoday.

Sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto 118, i vigili del Fuoco dal capoluogo di provincia pugliese. Anche un’autogru in supporto. La polizia per i rilievi, che sta indagando. E’ arrivata anche un’automedica di Sanitarservice. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Antonio Salvatore, che lascia la moglie e due figlie, una piccola e una appena adolescente. Sconforto nel paese d’origine dell’uomo e nel capoluogo, tra chi lo conosceva come persona per bene. Un lavoratore, dedito alla famiglia.