“Ha amato la famiglia, i pazienti e la sua Città sopra ogni altra cosa”. È morto all’età di 69 anni, Guglielmo Giardino, ex sindaco di Larino. La comunità frentana e quanti l’hanno conosciuto si stringono con affetto e vicinanza alla sua famiglia. Medico di base con impegni anche al Distretto sanitario, ha ricoperto per due volte la carica di primo cittadino. Una lunga e appassionata esperienza politica, prima nella Democrazia Cristiana e poi in Forza Italia. Una persona affabile e sempre disponibile. In tanti lo ricordano con stima e un sentimento di vera amicizia. Lascia la moglie Giulia e i due figli Mariagrazia e Nicola, attuale assessore comunale. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono inviati ai familiari e condivisi anche sui social. I funerali saranno celebrati martedì 12 febbraio 2019 alle 10.30 nella Basilica Cattedrale di San Pardo partendo dall’abitazione in via Aldo Moro.